Внаслідок ДТП на Львівщині одна людина загинула, постраждали діти
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 травня. УНН. 26 травня о 13:40 поблизу с.Пониковиця Бродівського району на автодорозі “Броди — Пониковиця” водій легкового автомобіля “Nissan Micra” не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем “Ford Mondeo”. Про це розповіли в департаменті цивільного захисту ЛОДА, передає УНН.
Внаслідок зіткнення отримали травми різного ступеню важкості чотири особи, з них двоє дітей, а саме: водій автомобіля “Nissan Micra”, 1976 р.н., мешканець м. Броди, помер в кареті швидкої допомоги у дорозі до лікарні; пасажирка автомобіля “Nissan Micra”, дитина, 2008 р.н., жителька м. Броди, госпіталізована до Львівської обласної дитячої клінічної лікарні “Охматдит”; водій автомобіля “Ford Mondeoо”, 1963 р.н., житель с.Колпин Бродівського району, госпіталізований до Бродівської ЦРЛ; пасажирка автомобіля “Ford Mondeo”, дитина, 2008 р.н., жителька с. Колпин Бродівського району, госпіталізована до Львівської обласної дитячої клінічної лікарні “Охматдит”", — йдеться у повідомленні.
Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди не виявлені.
Причини події — з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.
Нагадаємо, 26 травня чотири авто зіткнулись на Житомирщині: семеро людей постраждали.