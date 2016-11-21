В результате ДТП в Донецкой области погиб мужчина

Так, в 17:43 спасатели получили сообщение, что на трассе Лиман-Заречное, возле пгт Заречное произошло дорожно-транспортное происшествие.

После прибытия на место происшествия спасатели выяснили, что произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Москвич и автомобиля КАМАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля, 1966 года рождения и пострадала пассажирка, женщина 1994 года рождения. Пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение больницы города Лиман с диагнозом - открытая черепно-мозговая травма, перелом ключицы (состояние удовлетворительное).