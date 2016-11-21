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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
17:52 • 13829 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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В результате ДТП в Донецкой области погиб мужчина

Киев • УНН

 • 9158 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Вчера, 20 ноября, в результате ДТП на трассе Лиман-Заречное Донецкой области погиб мужчина. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Донецкой области.

В результате ДТП в Донецкой области погиб мужчина

Так, в 17:43 спасатели получили сообщение, что на трассе Лиман-Заречное, возле пгт Заречное произошло дорожно-транспортное происшествие.

После прибытия на место происшествия спасатели выяснили, что произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Москвич и автомобиля КАМАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля, 1966 года рождения и пострадала пассажирка, женщина 1994 года рождения. Пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение больницы города Лиман с диагнозом - открытая черепно-мозговая травма, перелом ключицы (состояние удовлетворительное).

 

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