Внаслідок ДТП на Донеччині загинув чоловік

Так, о 17:43 рятувальники отримали повідомлення, що на трасі Лиман – Зарічне, біля смт Зарічне сталася дорожньо-транспортна пригода.

По прибуттю до місця події рятувальники з’ясували, сталося лобове зіткнення легкового автомобіля Москвич та автомобіля КАМАЗ. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув водій автомобіля, 1966 року народження та постраждала пасажирка, жінка 1994 року народження. Постраждалу було госпіталізовано в реанімаційне відділення лікарні міста Лиман з діагнозом – відкрита черепно-мозкова травма, перелом ключиці (стан задовільний).