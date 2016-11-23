Вследствие боевого столкновения возле Счастья пострадал военный

В частности, по информации пресс-службы, российско-террористические войска два раза применяли 120-мм и 82-мм минометы, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по укреплениям наших защитников вблизи сел Новозвановка и Новоалександровка.

"В то же время вражеская диверсионно-разведывательная группа совершила попытку прорыва позиций украинских военнослужащих вблизи города Счастье. В результате боевого столкновения один наш воин получил ранение", - сообщили в Луганской ОГА.