Вследствие боевого столкновения возле Счастья пострадал военный
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Вследствие боевого столкновения близ города Счастье Луганской области один военный получил ранение. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.
В частности, по информации пресс-службы, российско-террористические войска два раза применяли 120-мм и 82-мм минометы, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по укреплениям наших защитников вблизи сел Новозвановка и Новоалександровка.
"В то же время вражеская диверсионно-разведывательная группа совершила попытку прорыва позиций украинских военнослужащих вблизи города Счастье. В результате боевого столкновения один наш воин получил ранение", - сообщили в Луганской ОГА.