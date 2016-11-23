Внаслідок бойового зіткнення поблизу Щастя постраждав військовий

Зокрема, за інформацією прес-служби, російсько-терористичні війська два рази застосовували 120-мм та 82-мм міномети, автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по укріпленнях наших захисників поблизу сіл Новозванівка та Новоолександрівка.

“У той же час ворожа диверсійно-розвідувальна група здійснила спробу прориву позицій українських військовослужбовців поблизу міста Щастя. У результаті бойового зіткнення один наш воїн зазнав поранення”, — повідомили у Луганській ОДА.