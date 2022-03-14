В результате авиаудара на Ровенщине погибли 9 человек, под завалами телебашни остаются люди

Цитата

“Официально: 9 погибших; 9 раненых. Под завалами телебашни в Антополе еще находятся люди. Работы продолжаются...”, - Сообщил Коваль.

Контекст

На Ровенщине в результате авиационного удара 14 марта повредили телевизионную башню.

Ранее

Как писал УНН, в результате обстрела войсками РФ очистных сооружений Васильевского эксплуатационного цеха водоснабжения и водоотведения, который находится в селе Верхняя Криница, разрушено несколько важных объектов. Помимо разрушения административного здания повреждена линия электропитания. Также разрушено здание канализационной насосной станции №1, подающей сточные воды города Васильевка на очистные сооружения канализации.