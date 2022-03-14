В результате авиаудара на Ровенщине погибли 9 человек, под завалами телебашни остаются люди
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В результате авиаудара по телебашне на Ровенщине погибло 9 человек. Под завалами остаются люди. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Цитата
“Официально: 9 погибших; 9 раненых. Под завалами телебашни в Антополе еще находятся люди. Работы продолжаются...”, - Сообщил Коваль.
Контекст
На Ровенщине в результате авиационного удара 14 марта повредили телевизионную башню.
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Как писал УНН, в результате обстрела войсками РФ очистных сооружений Васильевского эксплуатационного цеха водоснабжения и водоотведения, который находится в селе Верхняя Криница, разрушено несколько важных объектов. Помимо разрушения административного здания повреждена линия электропитания. Также разрушено здание канализационной насосной станции №1, подающей сточные воды города Васильевка на очистные сооружения канализации.