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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 6480 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Внаслідок авіаудару на Рівненщині загинуло 9 осіб, під завалами телевежі залишаються люди

Внаслідок авіаудару на Рівненщині загинуло 9 осіб, під завалами телевежі залишаються люди

Київ • УНН

 • 154695 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Внаслідок авіаудару по телевежі на Рівненщині загинуло 9 осіб. Під завалами залишаються люди. Про це повідомиа очільник Рівненської ОДА Віталій Коваль у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Цитата

“Офіційно: 9 загиблих; 9 поранених. Під завалами телевежі в Антополі ще знаходяться люди. Роботи продовжуються…”, - повідомив Коваль.

Контекст

На Рівненщині внаслідок авіаційного удару 14 березня пошкодили телевізійну вежу.

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