Внаслідок авіаудару на Рівненщині загинуло 9 осіб, під завалами телевежі залишаються люди
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Внаслідок авіаудару по телевежі на Рівненщині загинуло 9 осіб. Під завалами залишаються люди. Про це повідомиа очільник Рівненської ОДА Віталій Коваль у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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“Офіційно: 9 загиблих; 9 поранених. Під завалами телевежі в Антополі ще знаходяться люди. Роботи продовжуються…”, - повідомив Коваль.
Контекст
На Рівненщині внаслідок авіаційного удару 14 березня пошкодили телевізійну вежу.
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Як писав УНН, у результати обстрілу військами РФ очисних споруд Василівського експлуатаційного цеху водопостачання та водовідведення, який знаходиться у селі Верхня Криниця, зруйновано декілька важливих об’єктів. Крім руйнування адміністративної будівлі пошкоджена лінія електроживлення. Також зруйнована будівля каналізаційної насосної станції №1, що подає стічні води міста Василівка на очисні споруди каналізації.