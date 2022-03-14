Окупанти зруйнували каналізаційні очисні споруди у Запоріжжі — стічні води потрапляють у Дніпро — ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У результати обстрілу військами РФ очисних споруд Василівського експлуатаційного цеху водопостачання та водовідведення, який знаходиться у селі Верхня Криниця, зруйновано декілька важливих об’єктів. Крім руйнування адміністративної будівлі пошкоджена лінія електроживлення. Також зруйнована будівля каналізаційної насосної станції №1, що подає стічні води міста Василівка на очисні споруди каналізації. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Голови Запорізької ОДА Олександра Старуха.
Деталі
Навіть у разі відновлення живлення, функціонування очисних споруд неможливе, зазначає Старух.
"Наразі потребує капітального відновлення споруда та обладнання каналізаційної насосної станції №1. Зворотні води з міста зараз потрапляють до річки Дніпро без будь якого очищення, — йдеться в повідомленні. — За першої ж можливості, коли з’явиться доступ до цих об’єктів, ремонтні роботи будуть обов’язково проведені".