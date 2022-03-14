Окупанти зруйнували каналізаційні очисні споруди у Запоріжжі — стічні води потрапляють у Дніпро — ОДА

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Навіть у разі відновлення живлення, функціонування очисних споруд неможливе, зазначає Старух.

"Наразі потребує капітального відновлення споруда та обладнання каналізаційної насосної станції №1. Зворотні води з міста зараз потрапляють до річки Дніпро без будь якого очищення, — йдеться в повідомленні. — За першої ж можливості, коли з’явиться доступ до цих об’єктів, ремонтні роботи будуть обов’язково проведені".