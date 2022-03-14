Оккупанты разрушили канализационные очистные сооружения в Запорожье — сточные воды попадают в Днепр — ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В результате обстрела войсками РФ очистных сооружений Васильевского эксплуатационного цеха водоснабжения и водоотведения, который находится в селе Верхняя Криница, разрушено несколько важных объектов. Помимо разрушения административного здания повреждена линия электропитания. Также разрушено здание канализационной насосной станции №1, подающей сточные воды города Васильевка на очистные сооружения канализации. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение председателя Запорожской ОГА Александра Старуха.
Детали
Даже в случае восстановления питания, функционирование очистных сооружений невозможно, отмечает Старух.
"Сейчас требует капитального восстановления сооружение и оборудование канализационной насосной станции №1. Сточные воды из города сейчас попадают в реку Днепр без очистки, — говорится в сообщении. - При первой же возможности, когда появится доступ к этим объектам, ремонтные работы будут обязательно проведены".