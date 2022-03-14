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Оккупанты разрушили канализационные очистные сооружения в Запорожье — сточные воды попадают в Днепр — ОГА

Киев • УНН

 • 107905 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В результате обстрела войсками РФ очистных сооружений Васильевского эксплуатационного цеха водоснабжения и водоотведения, который находится в селе Верхняя Криница, разрушено несколько важных объектов. Помимо разрушения административного здания повреждена линия электропитания. Также разрушено здание канализационной насосной станции №1, подающей сточные воды города Васильевка на очистные сооружения канализации. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение председателя Запорожской ОГА Александра Старуха.

Детали

Даже в случае восстановления питания, функционирование очистных сооружений невозможно, отмечает Старух.

"Сейчас требует капитального восстановления сооружение и оборудование канализационной насосной станции №1. Сточные воды из города сейчас попадают в реку Днепр без очистки, — говорится в сообщении. - При первой же возможности, когда появится доступ к этим объектам, ремонтные работы будут обязательно проведены".

Украинские Национальные Новости

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