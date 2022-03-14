Оккупанты разрушили канализационные очистные сооружения в Запорожье — сточные воды попадают в Днепр — ОГА

Детали

Даже в случае восстановления питания, функционирование очистных сооружений невозможно, отмечает Старух.

"Сейчас требует капитального восстановления сооружение и оборудование канализационной насосной станции №1. Сточные воды из города сейчас попадают в реку Днепр без очистки, — говорится в сообщении. - При первой же возможности, когда появится доступ к этим объектам, ремонтные работы будут обязательно проведены".