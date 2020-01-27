В результате авиаударов погибли три женщины и четверо детей - власти Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Семь гражданских погибли в результате авиаударов в провинции Балх. Среди них - трое женщин и четверо детей. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на власти Афганистана, передает УНН.
Несколько сотен человек заблокировали ключевую дорогу в районе Балх с требованием провести расследование инцидента.
Хибер Амири, один из организаторов демонстрации, в комментарии Радио Свобода обвинил правительственные силы в ударе по домам “обычных людей” и в “терроре”.
Министерство обороны сообщило, что направило в регион группу расследователей. В ведомстве рассказали, что в течение последних суток проводили операции на территории Афганистана, в результате чего погиб 51 боевик экстремистской группировки “Талибан”.
Регион Балх граничит с Узбекистаном, Туркменистаном и Таджикистаном.
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