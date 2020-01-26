В Афганістані внаслідок наземних та повітряних атак урядових сил знищено понад 50 талібів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Збройні сили Афганістану здійснили наземні та повітряні атаки на позиції екстремістського угруповання "Талібан", внаслідок чого загинула 51 людина. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
"Міністерство оборони Афганістану заявило у неділю, що урядові сили провели 13 наземних операцій та 12 повітряних ударів у дев'яти провінціях, додавши, що 51 "терориста" було вбито, 13 поранено та 6 заарештовано", - сказано у повідомленні.
Місцеві чиновники у північній провінції Балх заявили, що щонайменше три жінки та четверо дітей були вбиті під час повітряних ударів, що викликало протести перед офісом губернатора провінції.
Так, таліби заявили, що здійснили ще дві атаки на позиції афганських військ.
Окрім того, речник талібів Забіула Муджахід заявив, що в ніч на 25 січня внаслідок атаки на контрольно-пропускні пункти військ Афганістану в Кундузі 10 військових загинули та 3 дістали поранення.
Нагадаємо, в Афганістані ракета влучила у вертоліт, який належить авіакомпанії з Республіки Молдова.