В Афганістані ракетою атакували молдовський вертоліт: постраждали громадяни України

За даними представниці Управління авіації Республіки Молдови Ірини Бодоліци, в результаті інциденту поранення отримали двоє пілотів — які є громадянами України. Їх стан наразі задовільний.

Вертоліт дістав відносно невеликі пошкодження. Інший вертоліт, вже з громадянами Молдови в екіпажі, підібрав українців після інциденту.

В Управлінні авіації Молдови стверджують, що вертоліт виконував гуманітарну місію. Ракета потрапила в нього в той момент, коли вертоліт знаходився ще на землі.

У свою чергу оборонне відомство Афганістану зазначило, що “інцидент з вертольотом приватної компанії”, який стався з “технічних причин” та заявило про проведення розслідування.