В Афганістані ракетою атакували молдовський вертоліт: постраждали громадяни України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. В Афганістані ракета влучила у вертоліт, який належить авіакомпанії з Республіки Молдова, пише УНН з посиланням на молдовські ЗМІ, зокрема телеканал TV8 та видання Deschide.
За даними представниці Управління авіації Республіки Молдови Ірини Бодоліци, в результаті інциденту поранення отримали двоє пілотів — які є громадянами України. Їх стан наразі задовільний.
Вертоліт дістав відносно невеликі пошкодження. Інший вертоліт, вже з громадянами Молдови в екіпажі, підібрав українців після інциденту.
В Управлінні авіації Молдови стверджують, що вертоліт виконував гуманітарну місію. Ракета потрапила в нього в той момент, коли вертоліт знаходився ще на землі.
У свою чергу оборонне відомство Афганістану зазначило, що “інцидент з вертольотом приватної компанії”, який стався з “технічних причин” та заявило про проведення розслідування.