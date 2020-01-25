В Афганистане ракетой атаковали молдавский вертолет: пострадали граждане Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В Афганистане ракета попала в вертолет, принадлежащий авиакомпании из Республики Молдова, пишет УНН со ссылкой на молдавские СМИ, в частности телеканал TV8 и издание Deschide.
По данным представительницы Управления авиации Республики Молдова Ирины Бодолицы, в результате инцидента ранения получили двое пилотов — которые являются гражданами Украины. Их состояние на данный момент удовлетворительное.
Вертолет получил относительно небольшие повреждения. Другой вертолет, уже с гражданами Молдовы в экипаже, подобрал украинцев после инцидента.
В Управлении авиации Молдовы утверждают, что вертолет выполнял гуманитарную миссию. Ракета попала в него в тот момент, когда вертолет находился еще на земле.
В свою очередь оборонное ведомство Афганистана отметил, что “инцидент с вертолетом частной компании”, который произошел по “техническим причинам” и заявило о проведении расследования.