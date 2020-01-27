Внаслідок авіаударів загинули троє жінок і четверо дітей – влада Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Сім цивільних загинули унаслідок авіаударів у провінції Балх. Серед них — троє жінок і четверо дітей. Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на владу Афганістану, передає УНН.
Кілька сотень людей заблокували ключову дорогу в районі Балх з вимогою провести розслідування інциденту.
Хибер Амірі, один із організаторів демонстрації, у коментарі Радіо Свобода звинуватив урядові сили в ударі по будинках “звичайних людей” і в “терорі”.
Міністерство оборони повідомило, що надіслало до регіону групу розслідувачів. У відомстві розповіли, що упродовж останньої доби проводили операції на території Афганістану, унаслідок чого загинув 51 бойовик екстремістського угруповання “Талібан”.
Регіон Балх межує з Узбекистаном, Туркменістаном і Таджикистаном.
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