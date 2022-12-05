В результате атаки рф пострадало энергетическое предприятие ДТЭК, оно отключено от энергосистемы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В результате очередной российской атаки пострадало энергетическое предприятие ДТЭК Энерго, которое уже неоднократно было атаковано оккупантами, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Детали
Вчера, 5 декабря, россия обстреляла одно из энергетических предприятий ДТЭК.
"В результате очередной атаки россии пострадало энергетическое предприятие ДТЭК Энерго, которое уже неоднократно было атаковано вражескими войсками ранее", - говорится в сообщении.
Из-за этого оно было отключено от энергосистемы. Остановка предприятия привела к ограничению энерго- и теплоснабжения в регионе.
"К счастью, обошлось без жертв. Ради безопасности на объекте находятся только критически необходимые сотрудники, другие работают в удаленном режиме", - говорится в сообщении.
Дополнение
Отмечается, что это уже 17 террористическая атака россии на энергетические предприятия ДТЭК Энерго за последние два месяца.