Внаслідок атаки рф постраждало енергетичне підприємство ДТЕК, воно відключене від енергосистеми
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Внаслідок чергової російської атаки постраждало енергетичне підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово було атаковане окупантами, передає УНН з посиланням на ДТЕК.
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Вчора, 5 грудня, росія обстріляла одне з енергетичних підприємств ДТЕК.
"Внаслідок чергової атаки росії постраждало енергетичне підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово було атаковане ворожими військами раніше", - йдеться в повідомленні.
Через це воно було відключено від енергосистеми. Зупинка підприємства призвела до обмежень енерго- та теплопостачання в регіоні.
"На щастя, обійшлося без жертв. Задля безпеки на об’єкті знаходяться тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Зазначається, що це вже 17 терористична атака росії на енергетичні підприємства ДТЕК Енерго за останні два місяці.