ВМС Украины празднуют 101 год своего существования

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108966 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112966 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115643 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116394 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145700 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115803 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140544 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145016 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130397 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130411 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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7 марта, 12:17 • 103199 просмотра
Актуальное
ВМС Украины празднуют 101 год своего существования

ВМС Украины празднуют 101 год своего существования

Киев  •  УНН

 • 11855 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Сегодня, 29 апреля, военно-морские силы Украины празднуют 101 год с момента своего основания. В этот день Севастопольская крепость и флот, расположенные в Севастополе, подняли украинский флаг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВМС ВС Украины.

"В 1918 году 29 апреля патриотический давление украинского большинства экипажей кораблей ЧФ и Украинской общины Севастополя заставили контр-адмирала М. Саблина (Михаила Саблина - ред.), который незадолго до этого согласился занять пост командующего, официально объявил весь Черноморский флот флотом УНР (Украинской Народной Республики - ред.), и отдать приказ в 16:00 торжественно поднять украинские флаги на кораблях и Севастопольской крепости", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе проходит заключительная конференция по планированию украинского-американских учений Sea Breeze-2019 по стандартам НАТО, в ходе которой рассказали о масштабах события.

Украинские Национальные Новости

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