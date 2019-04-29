ВМС України святкують 101 рік свого існування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Сьогодні, 29 квітня, військово-морські сили України святкують 101 рік з моменту свого заснування. У цей день Севастопольська фортеця і флот, що розташовані у Севастополі, підняли український прапор. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ВМС ЗС України.
"У 1918 році 29 квітня патріотичний тиск української більшості екіпажів кораблів ЧФ і Української громади Севастополя змусили контр-адмірала М. Сабліна (Михайла Сабліна - ред.), який незадовго до цього погодився обійняти посаду командувача, офіційно оголосив весь Чорноморський флот флотом УНР (Української Народної Республіки - ред.), та віддати наказ о 16:00 урочисто підняти українські прапори на кораблях та Севастопольській фортеці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Одесі проходить заключна конференція з планування українсько-американського навчання Sea Breeze-2019 за стандартами НАТО, в ході якої розповіли про масштаби події.