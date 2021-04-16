ВМС Украины: катера ФСБ РФ в Азовском море осуществили очередную провокацию

Цитата

“Несмотря на провокации и целенаправленные действия россиян по ограничению свободного судоходства, катерная тактическая группа ВМС Украины продолжила выполнять поставленные задачи. Украинские моряки и в дальнейшем будут обеспечивать безопасность Украины из морского направления, в том числе в Азовском море, руководствуясь исключительно нормами Международного морского права”, — заявили в ВМС.

Детали

Пограничная служба РФ не имеет информации о недавних инцидентах в Азовском море.

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Что предшествовало

14 апреля стало известно, что отряд кораблей Черноморского флота РФ вышел в Черное море для проведения артиллерийской стрельбы.

9 апреля США сообщили Турцию об отправке двух военных кораблей в Черное море на фоне роста напряженности в Украине.

В МИД России заявили, что США якобы “осуществляют провокацию”.