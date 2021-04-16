ВМС України: катери ФСБ РФ в Азовському морі здійснили чергову провокацію

Цитата

“Незважаючи на провокації та цілеспрямовані дії росіян по обмеженню вільного судноплавства, катерна тактична група ВМС України продовжила виконувати поставлені завдання. Українські моряки і надалі будуть забезпечувати безпеку України з морського напрямку, у тому числі в Азовському морі, керуючись виключно нормами Міжнародного морського права”, — заявили у ВМС.

Деталі

Прикордонна служба РФ немає інформації про нещодавні інциденти в Азовському морі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт заявив про провокацію з боку російських кораблів щодо українських катерів в Азовському морі

Що передувало

14 квітня стало відомо, що загін кораблів Чорноморського флоту РФ вийшов у Чорне море для проведення артилерійської стрільби.

9 квітня США повідомили Туреччину про відправку двох військових кораблів в Чорне море на тлі зростання напруженості в Україні.

У МЗС Росії заявили, що США нібито “здійснюють провокацію”.