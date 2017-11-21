ВМС Аргентины заявили, что зафиксирован шум не связан с пропавшей субмариной

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 23357 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 73657 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 77940 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 95687 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 97688 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 73841 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101369 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101222 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
ВМС Аргентины заявили, что зафиксирован шум не связан с пропавшей субмариной

ВМС Аргентины заявили, что зафиксирован шум не связан с пропавшей субмариной

Киев  •  УНН

 • 11140 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби заявил, что звуки, ранее зафиксированы в море в процессе поиска пропавшей аргентинской боевой подводной лодки "Сан-Хуан", не имеют к ней отношения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Шум не связан с подводной лодкой", - заявил он.

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По его словам, зафиксирован с помощью приборов шум был тщательно проанализирован, эксперты пришли к выводу, что он не может исходить от подводной лодки.

Напомним, 19 ноября, Аргентиной зафиксировано сигналы , которые, вероятно, были отправлены с пропавшего подводной лодки "Сан-Хуан" ВМС страны с 44 членами экипажа на борту.

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