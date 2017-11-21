ВМС Аргентины заявили, что зафиксирован шум не связан с пропавшей субмариной

"Шум не связан с подводной лодкой", - заявил он.

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По его словам, зафиксирован с помощью приборов шум был тщательно проанализирован, эксперты пришли к выводу, что он не может исходить от подводной лодки.

Напомним, 19 ноября, Аргентиной зафиксировано сигналы , которые, вероятно, были отправлены с пропавшего подводной лодки "Сан-Хуан" ВМС страны с 44 членами экипажа на борту.