ВМС Аргентины заявили, что зафиксирован шум не связан с пропавшей субмариной
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби заявил, что звуки, ранее зафиксированы в море в процессе поиска пропавшей аргентинской боевой подводной лодки "Сан-Хуан", не имеют к ней отношения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Шум не связан с подводной лодкой", - заявил он.
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По его словам, зафиксирован с помощью приборов шум был тщательно проанализирован, эксперты пришли к выводу, что он не может исходить от подводной лодки.
Напомним, 19 ноября, Аргентиной зафиксировано сигналы , которые, вероятно, были отправлены с пропавшего подводной лодки "Сан-Хуан" ВМС страны с 44 членами экипажа на борту.