ВМС Аргентини заявили, що зафіксований шум не пов'язаний зі зниклою субмариною
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Представник ВМС Аргентини Енріке Бальби заявив, що звуки, раніше зафіксовані в морі в процесі пошуку зниклої аргентинського бойового підводного човна "Сан-Хуан", не мають до неї відношення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Шум не пов'язаний з підводним човном", - заявив він.
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За його словами, зафіксований з допомогу приладів шум був ретельно проаналізований, експерти прийшли до висновку, що він не може виходити від підводного човна.
Нагадаємо, 19 листопада, Аргентиною зафіксовано сигнали, які, імовірно, були відправлені з зниклого підводного човна “Сан-Хуан” ВМС країни з 44 членами екіпажу на борту.