Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%

Пять месяцев назад в Украине было объявлено о снижении цен на лекарственные средства, в частности, на 100 препаратов, которые были определены как самые популярные. Удешевление происходило в рамках более масштабного процесса – реформирования фармрынка.

Но имело ли снижение стоимости "самых популярных" препаратов существенное влияние на рынок и тем более на пользу пациента. Проанализировал ситуацию УНН.

В начале 2025 года в Украине стартовала масштабная реформа фармрынка. Направлений изменений для ее позитивного функционирования выбрали несколько:

снижение цен на 100 самых популярных лекарств на 30%;

полный запрет маркетинговых платежей между фармпроизводителями и аптеками;

введение референтного ценообразования по европейскому образцу;

установление предельных торговых надбавок для дистрибьюторов и аптек;

фиксация оптовых цен на год вперед, обязательное наличие в аптеках самых дешевых генерических препаратов;

демонополизация дистрибуции путем ограничения объемов продаж «в одни руки» (не более 20 %);

восстановление государственного ценового контроля через проверки и мониторинг.

Детали

И хотя реформа фармрынка, фактически, началась в начале 2025, некоторые из инструментов регулирования заработали не сразу. Как, например, "снижение цен на 100 самых популярных препаратов на 30%", этот инструмент вступил в действие с марта 2025, то есть, по состоянию на сейчас, регулирование работает чуть дольше пяти месяцев.

Однако, аналитики фармрынка обращают внимание, что реальное влияние этого инструмента на кошельки пациентов оказалось минимальным. По данным исследовательской компании Proxima Research, которую в своей аналитике опубликовало профильное издание Аптека.юа apteka.ua, самые популярные 100 препаратов, которые попали под регулирование, охватывают всего примерно 21% от общего количества наименований лекарственных средств, зарегистрированных для продажи в Украине по состоянию на 2024 год. Если говорить о денежном выражении – снижение цен на выбранные препараты охватило примерно 10%.

Это означает, что более 90% денежного объема от продажи лекарств в Украине остались вне рамок реформированного механизма ценообразования. То есть, огромный массив рынка не попал в "топ-100" и их стоимость не была снижена.

В то же время, согласно аналитике, которую ранее опубликовал УНН, препараты, которые попали в список 100 самых популярных – это, в своем большинстве, лекарства стоимостью до 500 грн без учета скидки в 30%.

Исключением стал всего 1 препарат – "ФАНИГАН, табл., №100" от ООО "КУСУМ ФАРМ". Согласно статистике, которую опубликовал сайт Tabletki.ua, средняя стоимость препарата за упаковку по состоянию на 01.01.2025 составляла 650 грн, а уже после марта, когда инструмент регулирования в виде удешевления стоимости на 30% заработал, – стоимость опустилась до 455 грн в среднем по стране (уменьшилась на 30% - ред.).

Изображение с сайта Tabletki.ua

Однако, этот один самый дорогой препарат - это исключение из списка 100 самых популярных. Все остальные лекарства из списка изначально уже были дешевле 500 грн за пачку. Таким образом, дорогие, жизненно необходимые или узкоспециализированные лекарства в список не попали, соответственно и цена на них нерегулируемая, заявил Виталий Лукашенко Координатор по работе с пациентами и общинами UK-MED.

По его словам, одни из самых уязвимых категорий - пациенты с хроническими заболеваниями - эндокринологическими, неврологическими и сердечно-сосудистыми – продолжают тратить тысячи гривен на поддерживающую терапию. Ведь снижение стоимости цен на лекарства не коснулось нужных им препаратов. Более того, цены на критически необходимые лекарства для хронических пациентов за последние 5 месяцев даже выросли.

Несмотря на заявления чиновников, за последние пять месяцев мы не ощущаем существенного снижения цен на лекарства. Исключением стал только так называемый "топ-100" препаратов. Но туда вошли преимущественно недорогие лекарства — стоимостью до 500 гривен. Поэтому назвать это настоящим облегчением для пациентов, особенно с хроническими заболеваниями — невозможно. До сих пор уязвимой остается категория пациентов с хроническими заболеваниями эндокринной системы, неврологическими и сердечно-сосудистыми болезнями. Они ежемесячно вынуждены тратить тысячи гривен на поддерживающую терапию, но несмотря на обещания на жизненно важные препараты снижение цен вообще отсутствует, а в некоторых случаях их цены даже растут – подчеркнул Лукашенко.

Так что это подтверждает, что препараты, изначально дороже 500 грн за упаковку, покупка которых бьет по кошельку пациента сильнее всего, не подешевели, а кое-где цены на такие лекарства даже выросли.

Кроме того, в перечень "100 самых популярных препаратов" попал ряд лекарственных средств, которые не имеют серьезной терапевтической ценности и относятся к сегменту так называемых "фуфломицинов" – безрецептурные препараты без доказанной пользы. Среди них – популярные витаминные таблетки, капли "от простуды", спиртовые настойки, аскорбинка и т.п. Об этом УНН рассказал анестезиолог Иван Черненко. Так, по его словам, регулирование должно было бы коснуться не 100 самых популярных лекарств, а 100 самых нужных. Мол, в список на удешевление попали недоказательные препараты, которые пользуются спросом, но не имеют подтвержденной эффективности.

Потому что популярные - это, обычно, какие-то лекарства от простуды, какие-то противовирусные, которые малоэффективны. Это какие-то там гепатопротекторы, ноотропы, еще что-то этого рода. Я не вижу смысла вообще снижать на них цены. То есть, наоборот, человек, вместо того, чтобы взять в аптеке что-то дороже, но доказательное, будет брать по скидке какой-то фуфломицин – заявил Черненко.

Следовательно, ключевой вопрос остается открытым: действительно ли регулирование фармрынка, в частности, "ручное" снижение цен может положительно повлиять на расходы украинцев на лекарства и минимизировать их?