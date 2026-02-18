Вместо травмированной прооперировали ребенку здоровую руку: в Днепре двое врачей получили подозрения
Киев • УНН
Двум врачам-травматологам в Днепре сообщили о подозрении после того, как они случайно прооперировали здоровую руку ребенка вместо сломанной. Судебно-медицинская экспертиза установила отсутствие медицинских оснований для операции.
В Днепре врачи должны были исправить перелом ребенку, но случайно оперировали другую руку. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, двум медикам сообщили о подозрении, передает УНН.
Детали
В сентябре 2022 года мама привела ребенка в больницу. Рентген показал перелом правой руки, поэтому мальчику наложили гипс и сказали прийти на осмотр через месяц.
Во время повторного осмотра врачи заявили, что перелом якобы сросся неправильно, и настояли на операции.
1 ноября 2022 года те же врачи провели хирургическое вмешательство, но по небрежности сделали операцию на здоровой руке, фактически сломав ее.
Когда ребенка привезли в послеоперационную палату, мама сразу увидела, что оперировали не ту руку. Семья быстро перевезла мальчика в другую больницу, где ему оказали правильную помощь и обеспечили реабилитацию.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что на самом деле не было никаких медицинских оснований для проведения операции вообще. В результате грубого нарушения медицинских стандартов ребенок получил телесные повреждения средней тяжести
При процессуальном руководстве Западной окружной прокуратуры Днепра двум врачам-травматологам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 140 УК Украины.