Вместо травмированной прооперировали ребенку здоровую руку: в Днепре двое врачей получили подозрения

В Днепре врачи должны были исправить перелом ребенку, но случайно оперировали другую руку. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, двум медикам сообщили о подозрении, передает УНН.

В сентябре 2022 года мама привела ребенка в больницу. Рентген показал перелом правой руки, поэтому мальчику наложили гипс и сказали прийти на осмотр через месяц.

Во время повторного осмотра врачи заявили, что перелом якобы сросся неправильно, и настояли на операции.

Оставили детей без присмотра, что привело к смерти: прокуратура отреагировала на ненадлежащий уход за детьми на Донбассе

1 ноября 2022 года те же врачи провели хирургическое вмешательство, но по небрежности сделали операцию на здоровой руке, фактически сломав ее.

Когда ребенка привезли в послеоперационную палату, мама сразу увидела, что оперировали не ту руку. Семья быстро перевезла мальчика в другую больницу, где ему оказали правильную помощь и обеспечили реабилитацию.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что на самом деле не было никаких медицинских оснований для проведения операции вообще. В результате грубого нарушения медицинских стандартов ребенок получил телесные повреждения средней тяжести