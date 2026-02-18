$43.260.09
Эксклюзив
12:34 • 4602 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 10454 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 10096 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 15174 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 18683 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
08:42 • 14895 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
07:55 • 16205 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 24874 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 39122 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 38943 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
Вместо травмированной прооперировали ребенку здоровую руку: в Днепре двое врачей получили подозрения

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Двум врачам-травматологам в Днепре сообщили о подозрении после того, как они случайно прооперировали здоровую руку ребенка вместо сломанной. Судебно-медицинская экспертиза установила отсутствие медицинских оснований для операции.

Вместо травмированной прооперировали ребенку здоровую руку: в Днепре двое врачей получили подозрения

В Днепре врачи должны были исправить перелом ребенку, но случайно оперировали другую руку. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, двум медикам сообщили о подозрении, передает УНН.

Детали

В сентябре 2022 года мама привела ребенка в больницу. Рентген показал перелом правой руки, поэтому мальчику наложили гипс и сказали прийти на осмотр через месяц.

Во время повторного осмотра врачи заявили, что перелом якобы сросся неправильно, и настояли на операции.

Оставили детей без присмотра, что привело к смерти: прокуратура отреагировала на ненадлежащий уход за детьми на Донбассе03.02.26, 15:23 • 3238 просмотров

1 ноября 2022 года те же врачи провели хирургическое вмешательство, но по небрежности сделали операцию на здоровой руке, фактически сломав ее.

Когда ребенка привезли в послеоперационную палату, мама сразу увидела, что оперировали не ту руку. Семья быстро перевезла мальчика в другую больницу, где ему оказали правильную помощь и обеспечили реабилитацию.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что на самом деле не было никаких медицинских оснований для проведения операции вообще. В результате грубого нарушения медицинских стандартов ребенок получил телесные повреждения средней тяжести 

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

При процессуальном руководстве Западной окружной прокуратуры Днепра двум врачам-травматологам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 140 УК Украины.

Антонина Туманова

ЗдоровьеКриминал и ЧП
Днепр (город)