Замість травмованої прооперували дитині здорову руку: у Дніпрі двоє лікарів отримали підозри

У Дніпрі лікарі мали виправити перелом дитині, але випадково оперували іншу руку. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, двом медикам повідомили про підозру, передає УНН.

У вересні 2022 року мама привела дитину в лікарню. Рентген показав перелом правої руки, тож хлопчику наклали гіпс і сказали прийти на огляд через місяць.

Під час повторного огляду лікарі заявили, що перелом нібито зрісся неправильно, і наполягли на операції.

1 листопада 2022 року ті ж лікарі провели хірургічне втручання, але через недбалість зробили операцію на здоровій руці, фактично зламавши її.

Коли дитину привезли в післяопераційну палату, мама одразу побачила, що оперували не ту руку. Родина швидко перевезла хлопчика до іншої лікарні, де йому надали правильну допомогу та забезпечили реабілітацію.

Судово-медична експертиза встановила, що насправді не було жодних медичних підстав для проведення операції взагалі. У результаті грубого порушення медичних стандартів дитина отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості