Ексклюзив
12:34 • 4888 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 10619 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 10239 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 15366 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 18895 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 15012 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
07:55 • 16294 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 24949 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 39185 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 38981 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Замість травмованої прооперували дитині здорову руку: у Дніпрі двоє лікарів отримали підозри

Київ • УНН

 • 410 перегляди

Двом лікарям-травматологам у Дніпрі повідомили про підозру після того, як вони випадково прооперували здорову руку дитини замість зламаної. Судово-медична експертиза встановила відсутність медичних підстав для операції.

Замість травмованої прооперували дитині здорову руку: у Дніпрі двоє лікарів отримали підозри

У Дніпрі лікарі мали виправити перелом дитині, але випадково оперували іншу руку. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, двом медикам повідомили про підозру, передає УНН.

Деталі

У вересні 2022 року мама привела дитину в лікарню. Рентген показав перелом правої руки, тож хлопчику наклали гіпс і сказали прийти на огляд через місяць.

Під час повторного огляду лікарі заявили, що перелом нібито зрісся неправильно, і наполягли на операції.

Залишили дітей без нагляду, що призвело до смерті: прокуратура відреагувала на неналежний догляд за дітьми на Донбасі03.02.26, 15:23 • 3238 переглядiв

1 листопада 2022 року ті ж лікарі провели хірургічне втручання, але через недбалість зробили операцію на здоровій руці, фактично зламавши її.

Коли дитину привезли в післяопераційну палату, мама одразу побачила, що оперували не ту руку. Родина швидко перевезла хлопчика до іншої лікарні, де йому надали правильну допомогу та забезпечили реабілітацію.

Судово-медична експертиза встановила, що насправді не було жодних медичних підстав для проведення операції взагалі. У результаті грубого порушення медичних стандартів дитина отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості 

- повідомили в Офісі Генпрокурора.

За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури Дніпра двом лікарям-травматологам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 140 КК України.

Антоніна Туманова

Здоров'яКримінал
Дніпро (місто)