Власти США получили информацию, что Иран планировал убить Дональда Трампа - CNN
Киев • УНН
CNN: Иран планировал убить бывшего президента США Дональда Трампа, согласно разведданным, полученным американскими спецслужбами, что привело к усилению мер безопасности вокруг Трампа.
Власти США получили информацию о заговоре Ирана с целью покушения на Трампа. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
По информации, спецслужбы США получили разведывательную информацию от тайного источника о заговоре со стороны Ирана убить бывшего президента Америки Дональда Трампа.
В ответ на эту угрозу Секретная служба США усилила меры безопасности вокруг Трампа.
Представитель Национальной безопасности США подтвердил, что агентства были информированы об угрозе перед митингом, и приняли соответствующие меры для защиты бывшего президента.
Следовательно, сейчас расследование субботней стрельбы продолжается. Однако правоохранительные органы не обнаружили никаких связей между подозреваемым в стрельбе Томасом Мэтью Круксом и заговором, который планировался Ираном.
Кроме того, представитель Исламской Республики Иран в ООН отверг обвинения в заговоре, назвав их необоснованными и злонамеренными.
AP: стрельба на митинге расследуется как покушение на Трампа14 июля 2024, 00:41 • 45347 просмотров