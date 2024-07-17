Власти США получили информацию, что Иран планировал убить Дональда Трампа - CNN

Власти США получили информацию о заговоре Ирана с целью покушения на Трампа. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

По информации, спецслужбы США получили разведывательную информацию от тайного источника о заговоре со стороны Ирана убить бывшего президента Америки Дональда Трампа.

В ответ на эту угрозу Секретная служба США усилила меры безопасности вокруг Трампа.

Представитель Национальной безопасности США подтвердил, что агентства были информированы об угрозе перед митингом, и приняли соответствующие меры для защиты бывшего президента.

Следовательно, сейчас расследование субботней стрельбы продолжается. Однако правоохранительные органы не обнаружили никаких связей между подозреваемым в стрельбе Томасом Мэтью Круксом и заговором, который планировался Ираном.

Кроме того, представитель Исламской Республики Иран в ООН отверг обвинения в заговоре, назвав их необоснованными и злонамеренными.

AP: стрельба на митинге расследуется как покушение на Трампа