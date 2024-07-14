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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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AP: стрельба на митинге расследуется как покушение на Трампа

AP: стрельба на митинге расследуется как покушение на Трампа

Киев  •  УНН

14 июля 2024, 00:41  •  8491 просмотра

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Трамп мог быть мишенью для стрельбы на митинге в Пенсильвании, которая расследуется как покушение на убийство.

45-й президент США Дональд Трамп, вероятно, стал целью стрельбы на митинге в штате Пенсильвания, сообщило Associated Press. По информации источников агентства, происшествие расследуется как покушение на убийство республиканца, передает УНН.

Детали

По информации AP, подозреваемый в стрельбе был убит сотрудниками Секретной службы. Предполагаемый преступник не был участником митинга. Это стало первой попыткой покушения на президента или кандидата в президенты со времен нападения на Рональда Рейгана в 1981 году.

Байден после случившегося выступил перед журналистами и ответил на вопрос, было ли это покушением. Он сказал, что "знает недостаточно", чтобы делать выводы.

"Я хочу убедиться, что у нас есть все факты, перед тем как делать какие-то выводы", - сказал президент.

Байден выступил с заявлением после покушения на Трампа14 июля 2024, 00:16 • 11384 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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