AP: стрельба на митинге расследуется как покушение на Трампа

45-й президент США Дональд Трамп, вероятно, стал целью стрельбы на митинге в штате Пенсильвания, сообщило Associated Press. По информации источников агентства, происшествие расследуется как покушение на убийство республиканца, передает УНН.

Детали

По информации AP, подозреваемый в стрельбе был убит сотрудниками Секретной службы. Предполагаемый преступник не был участником митинга. Это стало первой попыткой покушения на президента или кандидата в президенты со времен нападения на Рональда Рейгана в 1981 году.

Байден после случившегося выступил перед журналистами и ответил на вопрос, было ли это покушением. Он сказал, что "знает недостаточно", чтобы делать выводы.

"Я хочу убедиться, что у нас есть все факты, перед тем как делать какие-то выводы", - сказал президент.

Байден выступил с заявлением после покушения на Трампа