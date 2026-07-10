Власти рф призывают предприятия перейти на удаленку на фоне обострения топливного кризиса - Politico
Киев • УНН
Чиновники в томской и новосибирской областях рекомендуют предприятиям ограничить потребление энергии и перевести сотрудников на удаленную работу. Топливный кризис распространяется почти на все регионы рф после атаки на нефтеперерабатывающий завод.
Российские чиновники в Сибири призывают бизнес по возможности переходить на удаленную работу и ограничивать потребление энергии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на местные СМИ, пишет УНН.
Детали
"Чиновникам рекомендуют более взвешенно планировать служебные поездки и шире использовать форматы удаленного взаимодействия (например, проводить совещания онлайн)", — сообщает заместитель губернатора Томской области Сибири Ольга Крылова.
А в Новосибирске заместитель губернатора Константин Халзов подписал распоряжение, в котором рекомендуется всем предприятиям предоставить работникам возможность работать удаленно, за исключением работников жизненно важных отраслей.
Также в распоряжении призывают граждан как можно меньше пользоваться личными автомобилями.
"Мы рекомендуем жителям Новосибирской области ограничить использование частных транспортных средств. Если поездка необходима, следует убедиться, что топлива хватит, чтобы добраться до места назначения и вернуться", – говорится в документе.
И Новосибирск, и Томск граничат с Омском, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Это предприятие получило значительные повреждения в результате атаки украинских беспилотников 6 июля.
Топливный кризис распространяется почти на все уголки России. По сообщениям местных журналистов, сейчас только в одном из 89 регионов страны не введено ограничений на энергоносители, тогда как в некоторых районах для смягчения последствий дефицита внедряют систему продажи бензина по принципу "четных и нечетных чисел". В зависимости от региона, водители вынуждены ждать в очереди за топливом до 12 часов.
Удары украинских БПЛА вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ - Financial Times10.07.26, 01:05 • 29510 просмотров