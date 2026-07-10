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Удары украинских БПЛА вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ - Financial Times

Киев • УНН

 • 672 просмотра

По оценкам аналитиков, в июне РФ перерабатывала 4,1 млн баррелей нефти в сутки, что на 28% меньше среднего показателя. Москва запретила экспорт дизельного топлива, но большинство автомобилей в РФ работают на бензине.

Удары украинских БПЛА вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ - Financial Times

Украинские удары БПЛА могли вывести из строя от 20% до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ. Об этом говорится в материале Financial Times, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что, по оценкам аналитиков, в июне Россия в среднем перерабатывала 4,1 млн баррелей нефти в сутки, что на 28% меньше среднего показателя последних пяти лет и на 35% ниже номинальной мощности.

Власти разрешили нефтеперерабатывающим заводам выпускать топливо более низкого сорта на внутренний рынок, а Кремль в среду пообещал увеличить импорт продуктов переработки нефти. В июне было импортировано рекордные 141 000 тонн бензина из Беларуси — скромный объем по сравнению с уровнем потребления в России, — но это в 141 раз больше, чем годом ранее

- говорится в статье.

Авторы указывают, что Москва запретила экспорт дизельного топлива, своего основного продукта переработки.

"Хотя эта мера укрепит поставки топлива на передовую — большая часть военной техники работает на дизельном топливе — она поддержит лишь небольшой процент автомобилистов страны, поскольку подавляющее большинство легковых автомобилей в России работают на бензине", — резюмирует издание.

Напомним

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что топливный кризис является временным, а запас прочности энергосистемы России высок.

В россии скрывают топливный кризис, пока водители стоят в километровых очередях - ЦПД02.07.26, 13:29 • 4730 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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