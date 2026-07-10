Удары украинских БПЛА вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ - Financial Times

Украинские удары БПЛА могли вывести из строя от 20% до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ. Об этом говорится в материале Financial Times, сообщает УНН.

Отмечается, что, по оценкам аналитиков, в июне Россия в среднем перерабатывала 4,1 млн баррелей нефти в сутки, что на 28% меньше среднего показателя последних пяти лет и на 35% ниже номинальной мощности.

Власти разрешили нефтеперерабатывающим заводам выпускать топливо более низкого сорта на внутренний рынок, а Кремль в среду пообещал увеличить импорт продуктов переработки нефти. В июне было импортировано рекордные 141 000 тонн бензина из Беларуси — скромный объем по сравнению с уровнем потребления в России, — но это в 141 раз больше, чем годом ранее