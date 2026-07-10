Удары украинских БПЛА вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ - Financial Times
Киев • УНН
По оценкам аналитиков, в июне РФ перерабатывала 4,1 млн баррелей нефти в сутки, что на 28% меньше среднего показателя. Москва запретила экспорт дизельного топлива, но большинство автомобилей в РФ работают на бензине.
Украинские удары БПЛА могли вывести из строя от 20% до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ. Об этом говорится в материале Financial Times, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что, по оценкам аналитиков, в июне Россия в среднем перерабатывала 4,1 млн баррелей нефти в сутки, что на 28% меньше среднего показателя последних пяти лет и на 35% ниже номинальной мощности.
Власти разрешили нефтеперерабатывающим заводам выпускать топливо более низкого сорта на внутренний рынок, а Кремль в среду пообещал увеличить импорт продуктов переработки нефти. В июне было импортировано рекордные 141 000 тонн бензина из Беларуси — скромный объем по сравнению с уровнем потребления в России, — но это в 141 раз больше, чем годом ранее
Авторы указывают, что Москва запретила экспорт дизельного топлива, своего основного продукта переработки.
"Хотя эта мера укрепит поставки топлива на передовую — большая часть военной техники работает на дизельном топливе — она поддержит лишь небольшой процент автомобилистов страны, поскольку подавляющее большинство легковых автомобилей в России работают на бензине", — резюмирует издание.
Напомним
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