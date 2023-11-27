Власти Одесской области вынуждены привлекать БТРы, чтобы эвакуировать людей из снежных ловушек
Большое количество людей находится в снежной ловушке на автодорогах Одесской области; для помощи привлекли даже БТРы.
В Болгарии, Румынии и Молдове сильные снегопады: погибшие и пострадавшие
Сильные снежные бури в Болгарии, Румынии и Молдове привели к гибели трех человек, обесточили более 400 населенных пунктов и нарушили транспортное сообщение, вызвав многочисленные перекрытия дорог.
Непогода обесточила 184 населенных пункта Кировоградщины, перекрыта трасса Кропивницкий-Платоново
184 населенных пункта в Кировоградской области обесточены из-за непогоды, запрещено движение по трассе Кропивницкий-Платоново до 14:00.
"Расконсервированного" агента фсб задержали за шпионаж за ВСУ на севере Украины
Служба безопасности Украины задержала в Черниговской области 20-летнего агента фсб, который шпионил за Вооруженными силами Украины, ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.
В Литве, в связи с угрозой национальной безопасности, проверят более 750 иностранцев
Департамент государственной безопасности Литвы оценит 761 иностранца на предмет угрозы национальной безопасности и связей с государством-агрессором. Результаты оценки повлияют на решение Миграционной службы.
Школам Черкасской области рекомендовано перейти на дистанционное обучение из-за непогоды
Школам Черкасской области рекомендовано перейти на дистанционное обучение, поскольку 44 населенных пункта обесточены в результате непогоды.
В Киеве ветер повредил самый большой флаг страны, его заменят на новый - КГГА
Самый большой флаг страны в Киеве был поврежден сильным ветром; сейчас его заменяют, и он будет снова поднят, как только погодные условия улучшатся.
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
Решение об увольнении директора инфекционного центра в Виннице должно быть принято путем голосования депутатов, а не единолично главой области, даже в условиях военного положения, считает депутат областного совета.
На Киевщине из-за непогоды обесточены 44 воздушных линий и более тысячи трансформаторных подстанций
В Киевской области из-за непогоды обесточены 44 воздушные линии электропередач и 1 033 трансформаторные подстанции; восстановительные работы продолжаются, но могут затянуться.
На грани блэкаута: Запорожская АЭС в воскресенье была отключена от последней неповрежденной связи с энергосистемой Украины
Запорожская АЭС была отключена от энергосистемы Украины из-за короткого замыкания, что привело к риску обесточивания, поскольку единственная оставшаяся линия была оборвана. МАГАТЭ подтвердило, что последняя резервная линия имела решающее значение для предотвращения полного обесточивания станции.