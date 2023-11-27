Власти Одесской области вынуждены привлекать БТРы, чтобы эвакуировать людей из снежных ловушек

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Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
  •  1861 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
  •  38582 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
  •  102536 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  263601 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  355001 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  205665 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  190546 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  366090 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  154469 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников
23 ноября  •  154445 просмотра

Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников

Эксклюзив
Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов
22 ноября  •  181634 просмотра

Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  206831 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  32601 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  28896 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Эксклюзив
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
  •  56728 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  355001 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  366090 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  311671 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  295926 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  296006 просмотра
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Новости по теме

Власти Одесской области вынуждены привлекать БТРы, чтобы эвакуировать людей из снежных ловушек

Большое количество людей находится в снежной ловушке на автодорогах Одесской области; для помощи привлекли даже БТРы.

Общество •   •  21720 просмотра
Власти Одесской области вынуждены привлекать БТРы, чтобы эвакуировать людей из снежных ловушек

В Болгарии, Румынии и Молдове сильные снегопады: погибшие и пострадавшие

Сильные снежные бури в Болгарии, Румынии и Молдове привели к гибели трех человек, обесточили более 400 населенных пунктов и нарушили транспортное сообщение, вызвав многочисленные перекрытия дорог.

Новости Мира •   •  23330 просмотра
В Болгарии, Румынии и Молдове сильные снегопады: погибшие и пострадавшие

Непогода обесточила 184 населенных пункта Кировоградщины, перекрыта трасса Кропивницкий-Платоново

184 населенных пункта в Кировоградской области обесточены из-за непогоды, запрещено движение по трассе Кропивницкий-Платоново до 14:00.

Общество •   •  22211 просмотра
Непогода обесточила 184 населенных пункта Кировоградщины, перекрыта трасса Кропивницкий-Платоново

"Расконсервированного" агента фсб задержали за шпионаж за ВСУ на севере Украины

Служба безопасности Украины задержала в Черниговской области 20-летнего агента фсб, который шпионил за Вооруженными силами Украины, ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.

Война •   •  24645 просмотра
"Расконсервированного" агента фсб задержали за шпионаж за ВСУ на севере Украины

В Литве, в связи с угрозой национальной безопасности, проверят более 750 иностранцев

Департамент государственной безопасности Литвы оценит 761 иностранца на предмет угрозы национальной безопасности и связей с государством-агрессором. Результаты оценки повлияют на решение Миграционной службы.

Политика •   •  23684 просмотра
В Литве, в связи с угрозой национальной безопасности, проверят более 750 иностранцев

Школам Черкасской области рекомендовано перейти на дистанционное обучение из-за непогоды

Школам Черкасской области рекомендовано перейти на дистанционное обучение, поскольку 44 населенных пункта обесточены в результате непогоды.

Общество •   •  21554 просмотра
Школам Черкасской области рекомендовано перейти на дистанционное обучение из-за непогоды

В Киеве ветер повредил самый большой флаг страны, его заменят на новый - КГГА

Самый большой флаг страны в Киеве был поврежден сильным ветром; сейчас его заменяют, и он будет снова поднят, как только погодные условия улучшатся.

Общество •   •  19975 просмотра
В Киеве ветер повредил самый большой флаг страны, его заменят на новый - КГГА

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Решение об увольнении директора инфекционного центра в Виннице должно быть принято путем голосования депутатов, а не единолично главой области, даже в условиях военного положения, считает депутат областного совета.

Общество •   •  102536 просмотра
Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

На Киевщине из-за непогоды обесточены 44 воздушных линий и более тысячи трансформаторных подстанций

В Киевской области из-за непогоды обесточены 44 воздушные линии электропередач и 1 033 трансформаторные подстанции; восстановительные работы продолжаются, но могут затянуться.

Общество •   •  20565 просмотра
На Киевщине из-за непогоды обесточены 44 воздушных линий и более тысячи трансформаторных подстанций

На грани блэкаута: Запорожская АЭС в воскресенье была отключена от последней неповрежденной связи с энергосистемой Украины

Запорожская АЭС была отключена от энергосистемы Украины из-за короткого замыкания, что привело к риску обесточивания, поскольку единственная оставшаяся линия была оборвана. МАГАТЭ подтвердило, что последняя резервная линия имела решающее значение для предотвращения полного обесточивания станции.

Война •   •  24342 просмотра
На грани блэкаута: Запорожская АЭС в воскресенье была отключена от последней неповрежденной связи с энергосистемой Украины