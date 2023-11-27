Власти Одесской области вынуждены привлекать БТРы, чтобы эвакуировать людей из снежных ловушек

Несмотря на предупреждение о непогоде, тысячи людей выехали на трассы Одесской области, где в снежной ловушке находятся уже вторые сутки. По информации ГСЧС, в регионе на дорогах остается много людей: сколько - точно неизвестно, ведь ситуация постоянно меняется, передает УНН.

Чтобы добраться до людей, власти Одесской области вынуждены привлекать тяжелую технику, в частности БТРы. Однако иногда даже техника не способна добраться до сугробов из-за заблокированных на дорогах фур и высоты снега около двух метров.

Ситуация продолжает быть сложной. У нас очень много вызовов, спасатели продолжают работать. Многие люди застряли там, куда трудно доехать, потому что по дороге есть так же пробки, машины, их достают, но есть места, где трудно проехать. Спасатели работают, мы никого не оставим без внимания. Однако ситуация такова, что надо просто подождать - отмечает пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко.

По ее словам, линия службы спасения время от времени "лежит" из-за чрезвычайно большого количества звонков ежеминутно. В области работает более 600 спасателей. За последние сутки (по состоянию на 9 утра) силами спасателей отбуксировано более 500 транспортных средств, в том числе 14 автобусов и 12 автомобилей скорой помощи. Оказана помощь 1600+ людям, из них 93 детям.