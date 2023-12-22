Власти Италии хотят наказывать школы, которые отменяют рождественские спектакли и символику

Правящая итальянская партия "Братья Италии Италии" представила законопроект для защиты "культурных корней" страны корней" страны - школьных вертепов. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

По словам партии, которую возглавляет премьер-министр Джорджия Мелони, этот шаг "абсолютно необходим для сохранения и защиты культурных корней, примером которых является вертеп".

Уже несколько лет подряд мы являемся свидетелями неприемлемых и позорных решений некоторых школ, которые запрещают вертепы или меняют глубокую суть Рождества, превращая его в невероятный зимний праздник, чтобы не обидеть верующих других религий, - прокомментировала Лавиния Меннуни, сенатор от "Братьев Италии" и одна из главных подписантов предложенного законопроекта.

Отмечается, что законопроект о вертепе говорит о "абсолютно неприемлемом" решении некоторых школ о "ребрендинге Рождества" как зимнего праздника. Это, как утверждается, привело к тому, что "праздник лишен какого-либо исторического и культурного контекста, связанного с нашей нацией, и который, не не имея никакого этического содержания, обречен приобрести сугубо гедонистически-потребительский оттенок".

Разрешение на превращение священных христианских празднований в еще один анонимный тип празднования будет означать дискриминацию учеников и их семей, которые исповедуют религию большинства, - прокомментировала Меннуни.

В случае принятия нового закона директора школ, которые будут убирать вертепы из учебных заведений, будут подвергаться дисциплинарным взысканиям.

Дополнение

Предложение немедленно раскритиковали оппозиционные политические силы, которые описали его как еще одну попытку партии Мелони использовать религию в политических целях.

Точно, как швейцарские часы, во время Рождества возвращаются правые предложения по защите итальянских христианских традиций, - заявил Риккардо Маджи, секретарь левой партии "Больше Европы".

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