Владельцу Twitter Маску пригрозили санкциями ЕС из-за "банов" журналистам
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. ЕС пригрозил владельцу Twitter Илону Маску санкциями после того, как несколько журналистов, освещающих деятельность компании, были внезапно заблокированы, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Репортеры New York Times, CNN и Washington Post были среди тех, кому заблокировали учетные записи.
Еврокомиссар Вера Юрова предупредила, что закон ЕС о цифровых услугах требует уважения свободы СМИ.
«Илон Маск должен знать об этом. Есть красные линии. И санкции, скоро», - написала она в Twitter.
Она добавила: «Новости о произвольной приостановке (акаунтов) журналистов в Twitter вызывают беспокойство. Закон ЕС о цифровых услугах требует уважения свободы СМИ и основных прав. Это подкрепляется нашим законом о свободе СМИ».
Маск написал в Twitter, что учетные записи, которые, как он утверждал, занимались доксингом - термин, обозначающий публикацию частной информации о людях в Интернете, - получили временную семидневную блокировку.
«В отношении «журналистов» применяются те же правила доксинга, что и ко всем остальным», - написал он.
Представитель Twitter ранее сообщил техническому веб-сайту The Verge, что запрет был связан с обменом данными о местоположении в реальном времени.
Это произошло после того, как Маск пообещал подать в суд на владельца профиля, который отслеживает его частный самолет.
Дополнение
В октябре Маск получил контроль над Twitter в рамках сделки на 44 миллиарда долларов (36 миллиардов долларов).