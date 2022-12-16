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Власнику Twitter Маску пригрозили санкціями ЄС через "бани" журналістам

Власнику Twitter Маску пригрозили санкціями ЄС через "бани" журналістам

Київ • УНН

 • 845466 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. ЄС пригрозив власнику Twitter Ілону Маску санкціями після того, як кілька журналістів, які висвітлюють діяльність компанії, раптово заблокували, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Репортери New York Times, CNN та Washington Post були серед тих, кому заблокували облікові записи.

Єврокомісар Віра Юрова попередила, що закон ЄС про цифрові послуги потребує поваги до свободи ЗМІ.

«Ілон Маск має знати про це. Є червоні лінії. І санкції, скоро», - написала вона у Twitter.

Вона додала: «Новини про довільне призупинення (акаунтів) журналістів у Twitter викликають занепокоєння. Закон ЄС про цифрові послуги вимагає поваги до свободи ЗМІ та основних прав. Це підкріплюється нашим законом про свободу ЗМІ».

Маск написав у Twitter, що облікові записи, які, як він стверджував, займалися доксингом – термін, що означає публікацію приватної інформації про людей в Інтернеті, – отримали тимчасове семиденне блокування.

«Щодо «журналістів» застосовуються ті ж правила доксингу, що і до всіх інших», - написав він.

Представник Twitter раніше повідомив технічному веб-сайту The Verge, що заборона була пов'язана з обміном даними про місцезнаходження у реальному часі.

Це сталося після того, як Маск пообіцяв подати до суду на власника профілю, який відстежує його приватний літак.

Доповнення

У жовтні Маск отримав контроль над Twitter у межах угоди на 44 мільярди доларів (36 мільярдів доларів).

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