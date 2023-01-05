Владельцу Facebook и Instagram грозит штраф около 400 млн. евро
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Компании Meta, которая владеет социальными сетями Facebook и Instagram, грозит штраф в размере 390 миллионов евро. С таким заявлением выступила в среду ирландская компания-регулятор в сфере защиты персональных данных DPC, информирует УНН со ссылкой на Голос Америки.
Детали
В пресс-релизе DPC указано, что Meta должна изменить свои правила обращения с личными данными подписчиков в течение трех месяцев.
Жалобы пользователей на политику Meta поступали с 2018 года. Ранее в Европе компанию Meta и принадлежащие ей Facebook и Instagram уже неоднократно штрафовали за слишком вольное по европейским законам обращение с личными данными подписчиков, в том числе детей, нарушение договоренностей об использовании файлов cookie и отслеживание предпочтений подписчиков для предоставления им рекламы.
Компания Meta была зарегистрирована в США в 2021 году. Ее генеральный директор – программист и бизнесмен Марк Цукерберг, создатель социальной сети Facebook. Помимо Facebook, Meta принадлежат социальные сети и мессенджеры Instagram, WhatsApp и Oculus. Пользователи этих соцсетей есть во всех странах мира. Однако законодательство Евросоюза о цифровых правах и защите персональных данных пользователей является более сложным и жестким, чем американское.
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