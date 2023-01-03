SpaceX виведе на орбіту український наносупутник
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У США виведуть на орбіту Землі український наносупутник PolyITAN-HP-30, повідомили в МОН, пише УНН.
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"3 січня 2023 року з мису Канаверал, Сполучені Штати Америки, за допомогою ракети-носія Falcon-9 компанії «SpaceX» виведуть на орбіту Землі черговий український наносупутник PolyITAN-HP-30, створений до 30-річчя Незалежності України", - йдеться у повідомленні.
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Старт ракети-носія має відбутися о 16:56 за київським часом.
Наносупутник PolyITAN-HP-30 створили науковці Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» виключно за бюджетні кошти, вказують у МОН.
Після виведення на заплановану орбіту наносупутник забезпечить реалізацію наукового експерименту з дослідження ефективності функціонування теплових труб (heat pipes) різних конструкцій як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів, очікують у відомстві.