SpaceX виведе на орбіту український наносупутник

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"3 січня 2023 року з мису Канаверал, Сполучені Штати Америки, за допомогою ракети-носія Falcon-9 компанії «SpaceX» виведуть на орбіту Землі черговий український наносупутник PolyITAN-HP-30, створений до 30-річчя Незалежності України", - йдеться у повідомленні.

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Старт ракети-носія має відбутися о 16:56 за київським часом.

Наносупутник PolyITAN-HP-30 створили науковці Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» виключно за бюджетні кошти, вказують у МОН.

Після виведення на заплановану орбіту наносупутник забезпечить реалізацію наукового експерименту з дослідження ефективності функціонування теплових труб (heat pipes) різних конструкцій як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів, очікують у відомстві.