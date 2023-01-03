SpaceX выведет на орбиту украинский наноспутник

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"3 января 2023 года с мыса Канаверал, Соединенные Штаты Америки, с помощью ракеты-носителя Falcon-9 компании «SpaceX» выведут на орбиту Земли очередной украинский наноспутник PolyITAN-HP-30, созданный к 30-летию Независимости Украины", – говорится в сообщении.

Детали

Старт ракеты-носителя должен состояться в 16:56 по киевскому времени.

Наноспутник PolyITAN-HP-30 создали ученые Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» исключительно за бюджетные средства, указывают в МОН.

После вывода на запланированную орбиту наноспутник обеспечит реализацию научного эксперимента по исследованию эффективности функционирования тепловых труб (heat pipes) различных конструкций как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов, ожидают в ведомстве.