Власнику Facebook та Instagram загрожує штраф близько 400 млн євро

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 42040 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 48178 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 66638 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 73848 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 84585 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 134955 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 66956 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 141516 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 103140 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 68176 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3.1м/с
33%
Популярнi новини

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 163777 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 86160 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 83166 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 10360 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 11321 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 42024 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 134936 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 164321 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 141508 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 254415 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 83546 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 86544 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 40274 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 43821 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 58636 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Власнику Facebook та Instagram загрожує штраф близько 400 млн євро

Київ • УНН

 • 838433 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Компанії Meta, яка володіє соціальними мережами Facebook та Instagram, загрожує штраф у розмірі 390 мільйонів євро. З такою заявою виступила в середу ірландська компанія-регулятор у сфері захисту персональних даних DPC, інформує УНН з посиланням на Голос Америки

Власнику Facebook та Instagram загрожує штраф близько 400 млн євро

Деталі

У прес-релізі DPC зазначено, що Meta має змінити свої правила поводження з особистими даними передплатників протягом трьох місяців.

Скарги користувачів на політику Meta надходили з 2018 року. Раніше в Європі компанію Meta і Facebook і Instagram, які їй належали, вже неодноразово штрафували за занадто вільне за європейськими законами поводження з особистими даними передплатників, у тому числі дітей, порушення домовленостей про використання файлів cookie і відстеження переваг передплатників для надання їм реклами.

Компанія Meta була зареєстрована у США у 2021 році. Її генеральний директор – програміст і бізнесмен Марк Цукерберг, творець соціальної мережі Facebook. Крім Facebook, Meta належать соціальні мережі та месенджери Instagram, WhatsApp та Oculus. Користувачі цих соцмереж є у всіх країнах світу. Однак законодавство Євросоюзу про цифрові права та захист персональних даних користувачів є більш складним та жорстким, ніж американське.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: SpaceX виведе на орбіту український наносупутник

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Технології
Brent
$64.27
Bitcoin
$84,343.00
S&P 500
$5,372.21
Tesla
$246.15
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,223.41
Ethereum
$1,632.20