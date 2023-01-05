Власнику Facebook та Instagram загрожує штраф близько 400 млн євро

Деталі

У прес-релізі DPC зазначено, що Meta має змінити свої правила поводження з особистими даними передплатників протягом трьох місяців.

Скарги користувачів на політику Meta надходили з 2018 року. Раніше в Європі компанію Meta і Facebook і Instagram, які їй належали, вже неодноразово штрафували за занадто вільне за європейськими законами поводження з особистими даними передплатників, у тому числі дітей, порушення домовленостей про використання файлів cookie і відстеження переваг передплатників для надання їм реклами.

Компанія Meta була зареєстрована у США у 2021 році. Її генеральний директор – програміст і бізнесмен Марк Цукерберг, творець соціальної мережі Facebook. Крім Facebook, Meta належать соціальні мережі та месенджери Instagram, WhatsApp та Oculus. Користувачі цих соцмереж є у всіх країнах світу. Однак законодавство Євросоюзу про цифрові права та захист персональних даних користувачів є більш складним та жорстким, ніж американське.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: SpaceX виведе на орбіту український наносупутник