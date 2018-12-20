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Владельцы элитных автомобилей заплатили более 160 млн грн налогов

Киев • УНН

 • 17794 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Владельцы элитных автомобилей, подпадающих под уплату транспортного налога, заплатили в бюджет в январе-ноябре 2018 163,3 млн грн. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины в ответе на информационный запрос УНН.

Владельцы элитных автомобилей заплатили более 160 млн грн налогов

По данным ГФС, в этом году под налогообложения элитных авто подпадают 8 568 человек, которые имеют в собственности 8 927 автомобилей.

"За январь-ноябрь 2018 уплачено транспортного налога физическими лицами 163 млн 280 тыс. грн, в том числе, за ноябрь отчетного года 15 млн 384 тыс. гривен", - рассказали в ведомстве.

Наибольшие суммы транспортного налога, отмечается в ответе, уплачено физическими лицами в местные бюджеты в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской областях и Киеве.

Кроме того, предприятия, учреждения и организации оплатили транспортного налога государству на сумму 17 тыс. 708,6 грн, в частности, в Киеве - 1949,3 гривен.

При этом, отметили в ведомстве, согласно декларациям, в собственности предприятий, учреждений и организаций імеется 16,06 тыс. автомобилей, подлежащих налогообложения на общую сумму 19,6 млн грн.

Как сообщал УНН, в Украине в 2017 украинцы уплатили в бюджеты за элитные машины 132,2 млн грн транспортного налога.

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