Власники елітних автівок заплатили понад 160 млн грн податків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Власники елітних автомобілів, які підпадають під сплату транспортного податку, заплатили до бюджету у січні-листопаді 2018 року 163,3 млн грн. Про це повідомили у Державній фіскальній службі України у відповіді на інформаційний запит УНН.
За даними ДФС, у цьому році під оподаткування елітних авто підпадають 8568 осіб, які мають у власності 8927 автівок.
“За січень-листопад 2018 року сплачено транспортного податку фізичними особами 163 млн 280 тис. грн, в тому числі, за листопад звітного року 15 млн 384 тис. гривень”, — розповіли у відомстві.
Найбільші суми транспортного податку, зазначається у відповіді, сплачено фізичними особами до місцевих бюджетів у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській, Харківській областях та Києві.
Крім того, підприємства, установи та організації сплатили транспортного податку державі на суму 17 тис. 708,6 грн, зокрема, у Києві — 1949,3 гривень.
При цьому, зауважили у відомстві, відповідно до декларацій, у власності підприємств, установ та організацій є 16,06 тис. автомобілів, які підлягають оподаткування на загальну суму 19,6 млн грн.
Як повідомляв УНН, в Україні протягом 2017 року українці сплатили до бюджетів за елітні автівки 132,2 млн грн транспортного податку.