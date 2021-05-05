Владелец Skittles и Starburst подал в суд на продавцов конфет с каннабисом

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 81477 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 131491 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 186655 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 188295 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 272747 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 315611 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157254 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142949 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 270248 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126344 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

3 марта, 10:14 • 50455 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 180161 просмотра
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

3 марта, 12:00 • 39305 просмотра
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 43415 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 62307 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 315608 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 270247 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 426033 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 392016 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 375409 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 62307 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 180161 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 210191 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 190580 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 272746 просмотра
Актуальное
Владелец Skittles и Starburst подал в суд на продавцов конфет с каннабисом

Владелец Skittles и Starburst подал в суд на продавцов конфет с каннабисом

Киев  •  УНН

 • 25488 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Подразделение Wrigley компании Mars Inc., владелец брендов Skittles, Starburst и Life Savers, подало в суд на владельцев нескольких интернет-магазинов, чтобы запретить им продавать продукты, содержащие тетрагидроканнабинол - каннабиоид, который содержится в соцветиях и листьях конопли - из-за, в частности, нарушения прав на товарный знак, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Компания Wrigley привела продажу Medicated Skittles, Starburst Gummies и Life Savers Medicated Gummies в качестве примеров того, что, по ее словам, является нарушением прав на товарный знак и размыванием товарных знаков, а также недобросовестной конкуренцией.

Конфеты "представляют большую опасность для общества, поскольку любой, как дети, так и взрослые, может легко принять продукты, содержащие каннабис, за знаменитые и любимые конфеты Wrigley и случайно проглотить" каннабиоид, что в них содержится, согласно жалобе, поданной в понедельник в федеральный суд в Риверсайде, что в американском штате Калифорния.

В иске утверждается, что упакованные продукты, содержащие основной психоактивный ингредиент каннабиса, "почти идентично напоминают" конфеты Wrigley.

В жалобе в качестве ответчиков указаны владельцы трех веб-сайтов из Калифорнии.

Mars, которая также подала иск в Канаде, требует возмещения убытков в размере 2 миллионов долларов за каждую контрафактную марку для каждого типа проданных конфет, а также хочет получить всю прибыль от незаконных продаж и уничтожения всех контрафактных продуктов.

Для справки

На ноябрь 2020 года более 25 штатов США (Аляска, Аризона, Арканзас, Вермонт, Вашингтон, Гавайи, Делавэр, Иллинойс, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Массачусетс, Мичиган. Монтана, Мэн, Невада, Нью-Джерси, Нью-Гэмпшир, Нью-Мексико, Орегон, Род-Айленд, Северная Дакота, Флорида, Южная Дакота) позволили использовать марихуану в лечебных целях. На начало ноября 2020 года полностью легализовали как медицинское, так и рекреационное использование конопли следующие штаты и территории США: Аляска, Аризона, Вашингтон, Калифорния, Колорадо, Массачусетс, Монтана, Мэн, Невада, Нью-Джерси, Мичиган, Орегон, округ Колумбия и Южная Дакота. При этом по федеральному законодательству марихуана относится к запрещенным веществам. Таким образом, использование марихуаны запрещено в тех штатах и территориях США, где пока не приняты законы о легализации.

По оценкам Arcview Market Research и BDS Analytics Nationally, - компаний, проводящих мониторинг рынка каннабиса, - до 2024 года медицинское использование будет легализовано по всей стране, а рекреационное - в примерно половине штатов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы