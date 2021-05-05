Владелец Skittles и Starburst подал в суд на продавцов конфет с каннабисом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Подразделение Wrigley компании Mars Inc., владелец брендов Skittles, Starburst и Life Savers, подало в суд на владельцев нескольких интернет-магазинов, чтобы запретить им продавать продукты, содержащие тетрагидроканнабинол - каннабиоид, который содержится в соцветиях и листьях конопли - из-за, в частности, нарушения прав на товарный знак, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Компания Wrigley привела продажу Medicated Skittles, Starburst Gummies и Life Savers Medicated Gummies в качестве примеров того, что, по ее словам, является нарушением прав на товарный знак и размыванием товарных знаков, а также недобросовестной конкуренцией.
Конфеты "представляют большую опасность для общества, поскольку любой, как дети, так и взрослые, может легко принять продукты, содержащие каннабис, за знаменитые и любимые конфеты Wrigley и случайно проглотить" каннабиоид, что в них содержится, согласно жалобе, поданной в понедельник в федеральный суд в Риверсайде, что в американском штате Калифорния.
В иске утверждается, что упакованные продукты, содержащие основной психоактивный ингредиент каннабиса, "почти идентично напоминают" конфеты Wrigley.
В жалобе в качестве ответчиков указаны владельцы трех веб-сайтов из Калифорнии.
Mars, которая также подала иск в Канаде, требует возмещения убытков в размере 2 миллионов долларов за каждую контрафактную марку для каждого типа проданных конфет, а также хочет получить всю прибыль от незаконных продаж и уничтожения всех контрафактных продуктов.
Для справки
На ноябрь 2020 года более 25 штатов США (Аляска, Аризона, Арканзас, Вермонт, Вашингтон, Гавайи, Делавэр, Иллинойс, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Массачусетс, Мичиган. Монтана, Мэн, Невада, Нью-Джерси, Нью-Гэмпшир, Нью-Мексико, Орегон, Род-Айленд, Северная Дакота, Флорида, Южная Дакота) позволили использовать марихуану в лечебных целях. На начало ноября 2020 года полностью легализовали как медицинское, так и рекреационное использование конопли следующие штаты и территории США: Аляска, Аризона, Вашингтон, Калифорния, Колорадо, Массачусетс, Монтана, Мэн, Невада, Нью-Джерси, Мичиган, Орегон, округ Колумбия и Южная Дакота. При этом по федеральному законодательству марихуана относится к запрещенным веществам. Таким образом, использование марихуаны запрещено в тех штатах и территориях США, где пока не приняты законы о легализации.
По оценкам Arcview Market Research и BDS Analytics Nationally, - компаний, проводящих мониторинг рынка каннабиса, - до 2024 года медицинское использование будет легализовано по всей стране, а рекреационное - в примерно половине штатов.