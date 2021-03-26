У Нью-Йорку збираються легалізувати марихуану
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У США законодавці штату Нью-Йорк попередньо домовилися про легалізацію продажу марихуани в рекреаційних цілях, що може зробити цей штат 15-м, де легалізований канабіс. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
За даними видання, законодавці штату вже домовилися про легальний статус наркотику. Голосування з цього приводу має відбутися наступного тижня, але це більше формальність: в обох палатах законодавчих зборів більшість належить демократам, які лояльно ставляться до ідеї.
Очікується, що продавати в магазинах канабіс почнуть з грудня 2022 року, а кожен житель штату зможе зберігати для особистого користування до 85 грамів марихуани, якщо йому вже виповнився 21 рік.
На цю мить у штаті Нью-Йорк дозволено використовувати марихуану лише в медичних цілях. Якщо закон буде ухвалено, Нью-Йорк стане п’ятнадцятим штатом, в якому дозволено буде продавати наркотик у рекреаційних цілях. При цьому в США влада 38 з 50 штатів дозволила вживання марихуани в медичних цілях.
Американський досвід
На листопад 2020 року понад 25 штатів США (Аляска, Аризона, Арканзас, Вермонт, Вашингтон, Гаваї, Делавер, Іллінойс, Каліфорнія, Колорадо, Коннектикут, Массачусетс, Мічиган. Монтана, Мен, Невада, Нью-Джерсі, Нью-Гемпшир, Нью-Мексіко, Орегон, Род-Айленд, Північна Дакота, Флорида, Південна Дакота) дозволили використовувати марихуану в лікувальних цілях. На початок листопада 2020 року повністю легалізували як медичне, так і рекреаційне використання конопель наступні штати і території США: Аляска, Аризона, Вашингтон, Каліфорнія, Колорадо, Массачусетс, Монтана, Мен, Невада, Нью-Джерсі, Мічиган, Орегон, округ Колумбія і Південна Дакота. При цьому за федеральним законодавством марихуана належить до заборонених речовин. Таким чином, використання марихуани заборонено в тих штатах і територіях США, де поки не ухвалені закони про легалізацію.
За оцінками Arcview Market Research і BDS Analytics Nationally, - компаній, які проводять моніторинг ринку канабісу, - до 2024 року медичне використання буде легалізовано по всій країні, а рекреаційне - у приблизно половині штатів.
Український досвід
Поширення (збут) і зберігання марихуани в Україні є незаконним. Канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу входить в список "Особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонений". Зберігання до 5 грамів передбачає адміністративну відповідальність, більше 5 грамів - кримінальне переслідування.