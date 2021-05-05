Власник Skittles і Starburst подав до суду на продавців цукерок з канабісом

Деталі

Компанія Wrigley привела продаж Medicated Skittles, Starburst Gummies і Life Savers Medicated Gummies як приклади того, що, за її словами, є порушенням прав на товарний знак і розмиванням товарних знаків, а також недобросовісною конкуренцією.

Цукерки "становлять велику небезпеку для суспільства, оскільки будь-хто, як діти, так і дорослі, може легко прийняти продукти, що містять канабіс, за знамениті і улюблені цукерки Wrigley і випадково проковтнути" канабіоїд, що в них міститься, згідно зі скаргою, поданою в понеділок в федеральний суд у Ріверсайді, що в американському штаті Каліфорнія.

У позові стверджується, що упаковані продукти, що містять основний психоактивний інгредієнт каннабісу, "майже ідентично нагадують" цукерки Wrigley.

У скарзі як відповідачі вказані власники трьох веб-сайтів з Каліфорнії.

Mars, яка також подала позов в Канаді, вимагає відшкодування збитків обсягом 2 мільйонів доларів за кожну контрафактну марку для кожного типу проданих цукерок, а також хоче отримати весь прибуток від незаконних продажів і знищення всіх контрафактних продуктів.

Довідково

На листопад 2020 року понад 25 штатів США (Аляска, Аризона, Арканзас, Вермонт, Вашингтон, Гаваї, Делавер, Іллінойс, Каліфорнія, Колорадо, Коннектикут, Массачусетс, Мічиган. Монтана, Мен, Невада, Нью-Джерсі, Нью-Гемпшир, Нью-Мексико, Орегон, Род-Айленд, Північна Дакота, Флорида, Південна Дакота) дозволили використовувати марихуану в лікувальних цілях. На початок листопада 2020 року повністю легалізували як медичне, так і рекреаційне використання конопель наступні штати і території США: Аляска, Аризона, Вашингтон, Каліфорнія, Колорадо, Массачусетс, Монтана, Мен, Невада, Нью-Джерсі, Мічиган, Орегон, округ Колумбія і Південна Дакота. При цьому за федеральним законодавством марихуана належить до заборонених речовин. Таким чином, використання марихуани заборонено в тих штатах і територіях США, де поки не ухвалені закони про легалізацію.

За оцінками Arcview Market Research і BDS Analytics Nationally, - компаній, які проводять моніторинг ринку канабісу, - до 2024 року медичне використання буде легалізовано по всій країні, а рекреаційне - у приблизно половині штатів.