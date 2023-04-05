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Устроил "пьяное" ДТП с пострадавшим: Остапу Ступке сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 962069 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Известному украинскому актеру Остапу Ступке сообщили о подозрении в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения в Голосеевском районе Киева. Его подозревают в наезде на легковушку, в которой находился мужчина. Пострадавший находится в больнице с травмами различной степени тяжести, передает УНН.

Цитата

«Сейчас следователи полиции Киева под процессуальным руководством городской прокуратуры сообщили водителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения», - говорится в сообщении столичной полиции.

Детали

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло вчера вечером в Голосеевском районе столицы. Нетрезвый водитель внедорожника, 1967 года рождения, совершил наезд на легковушку, в которой находился мужчина, 1984 года рождения.

«Пострадавший находится в больнице с травмами различной степени тяжести, а водитель внедорожника задержан и будет помещен в изолятор временного содержания», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Известный украинский актер Остап Ступка в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП в Голосеевском районе Киева.

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