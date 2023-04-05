Остап Ступка потрапив у ДТП. ЗМІ повідомляють, що артист був п’яний
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Відомий український актор Остап Ступка у стані сильного алкогольного сп'яніння влаштував ДТП у Голосіївському районі Києва. Про це пишуть українські ЗМІ та Телеграм-канали, повідомляє УНН.
Аварія сталася у вівторок, 4 квітня, приблизно о 23:15.
Як вдалося встановити УНН, ввечері артист мав виступ на творчому вечері в одному з столичних клубів по вулиці Терещенській. Звідти, ймовірно, Ступка і їхав.
Як пише OBOZREVATEL, народний артист України на своєму автомобілі Range Rover влетів у припарковану іномарку Mitsubishi, усередині якої на той момент був 38-річний водій.
"Аварія сталась на вулиці Федорова. Машина, за кермом якої перебував Остап Ступка, протаранила легковик, у якому сидів 38-річний чоловік... Слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції встановили, що водій виїхав на зустрічну смугу та в’їхав в припаркований транспортний засіб", – повідомив наш співрозмовник.
ЗМІ повідомляють, що чоловік із Mitsubishi отримав серйозні травми та був госпіталізований на "швидкій" до лікарні. Тим часом Ступку відправили до відділення поліції, щоб перевірити його на наявність алкоголю у крові. Попередньо він, як стверджують деякі інсайдери в ЗМІ, намагався "вирішити питання" з правоохоронцями, проте все одно поїхав до ізолятора.
Телеграм-канал "Київ Оперативний" повідомляє, що рівень алкоголю в крові зірки становив 1,62 проміле. Від проходження медичного огляду син Ступка, нібито, відмовився.
"За даним фактом слідчими поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років", – уточнює пресслужба поліції Києва, не називаючи фігурантів події.
Усі обставини та деталі ДТП з'ясовуються.