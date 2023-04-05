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Остап Ступка попал в ДТП. СМИ сообщают, что артист был пьян

Киев • УНН

 • 2695307 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Известный украинский актер Остап Ступка в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП в Голосеевском районе Киева. Об этом пишут украинские СМИ и Телеграмм-каналы, сообщает УНН

Авария произошла во вторник, 4 апреля, примерно в 23:15.

Как удалось установить УНН, вечером артист выступал на творческом вечере в одном из столичных клубов по улице Терещенской. Оттуда, вероятно, Ступка и ехал.

Как пишет OBOZREVATEL, народный артист Украины на своем автомобиле Range Rover влетел в припаркованную иномарку Mitsubishi, внутри которой на тот момент находился 38-летний водитель.

"Авария произошла на улице Федорова. Машина, за рулем которой находился Остап Ступка, протаранила легковушку, в которой сидел 38-летний мужчина... Следователи по расследованию ДТП столичного главка полиции установили, что водитель выехал на встречную полосу и въехал в припаркованное транспортное средство", – сообщил наш собеседник.

СМИ сообщают, что мужчина из Mitsubishi получил серьезные травмы и был госпитализирован на "скорой" в больницу. Тем временем Ступку отправили в отделение полиции, чтобы проверить его на наличие алкоголя в крови. Предварительно он, как утверждают некоторые инсайдеры в СМИ, пытался "решить вопрос" с правоохранителями, однако все равно поехал в изолятор.

Телеграм-канал "Киев Оперативный" сообщает, что уровень алкоголя в крови звезды составлял 1,62 промилле. От прохождения медицинского осмотра сын Ступка, якобы, отказался.

"По данному факту следователями полиции Киева начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет", – уточняет пресс-служба полиции Киева, не называя фигурантов происшествия.

Все обстоятельства и детали ДТП выясняются.

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