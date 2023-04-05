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Влаштував "п'яну" ДТП з потерпілим: Остапу Ступці повідомили про підозру

Влаштував "п'яну" ДТП з потерпілим: Остапу Ступці повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 962070 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Відомому українському актору Остапу Ступці повідомили про підозру у вчиненні ДТП в стані алкогольного сп'яніння у Голосіївському районі Києва. Його підозрюють у наїзді на легковик, у якому перебував чоловік. Потерпілий перебуває у лікарні з травмами різного ступеню тяжкості, передає УНН.

Цитата

«Наразі слідчі поліції Києва за процесуального керівництва міської прокуратури повідомили керманичу про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння», - йдеться в повідомленні столичної поліції.

Деталі

Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася вчора ввечері у Голосіївському районі столиці. Нетверезий водій позашляховика, 1967 року народження, скоїв наїзд на легковик, у якому перебував чоловік, 1984 року народження.

«Потерпілий перебуває у лікарні з травмами різного ступеню тяжкості, а водій позашляховика затриманий і буде поміщений до ізолятору тимчасового тримання», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Відомий український актор Остап Ступка у стані сильного алкогольного сп'яніння влаштував ДТП у Голосіївському районі Києва.

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