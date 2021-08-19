Власть Харькова снова уличили в "сливе" бюджета

"Всего должны переложить 151 кв. м кровли из профилированного листа. Стоимость перекладки 1 кв. м кровли по этому адресу составит 975,2 грн. Это значительно дороже, чем рыночные цены на такие работы.

Например, Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт" заказывал в сентябре-ноябре прошлого года у ООО "Кессон" такой же ремонт кровли из профилированного листа по 437-442 грн за 1 кв. м. Во время ремонта кровли в Национальном научном центре "Харьковский физико-технический институт", профнастил из оцинкованной стали обошелся по 152 грн за 1 кв. м на 75,8 тыс. грн.

Во время текущего ремонта кровли в многоквартирном жилом доме по ул. Фейербаха, 3, профнастил обошелся по 298 грн за 1 кв. м. на 54 тыс. грн. То есть переплата только на этой позиции составила более 20 тыс. грн", - прокомментировали в ХАЦ.

Также в Центре указывают, что закупку провели на работы, которые уже сделаны.

"Как говорят жители дома по ул. Фейербаха, 3, ремонт кровли у них сделали еще месяц назад. А договор подписали два дня назад. Такая практика ремонтов в Харькове действует уже не один год, но правоохранители ее каким-то чудом не замечают.

В 2021 году, Департамент жилищно-коммунального хозяйства заключил с КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие" уже 80 договоров на ремонт кровель в жилых домах на 9,3 млн грн", - отметили в ХАЦ.

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