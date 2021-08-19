Владу Харкова знов викрили на “зливі” бюджету

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Департамент житлово-комунального господарства Харківської міськради 16 серпня уклав договір з КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” щодо поточного ремонту покрівлі в багатоквартирному житловому будинку по вул. Фейєрбаха, 3 на 147,3 тис. грн. Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр (ХАЦ) з посиланням на публічні закупівлі “ProZorro”.

“Всього мають перекласти 151 кв. м покрівлі з профільованого листа. Вартість перекладання 1 кв. м покрівлі за цією адресою складе 975,2 грн. Це значно дорожче, ніж ринкові ціни на такі роботи.

Наприклад, Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут“ замовляв у вересні-листопаді минулого року у ТОВ "Кессон“ такий самий ремонт покрівлі з профільованого листа по 437-442 грн за 1 кв. м. Під час ремонту покрівлі в Національному науковому центрі "Харківський фізико-технічний інститут“, профнастил з оцинкованої сталі обійшовся по 152 грн за 1 кв. м на 75,8 тис. грн.

Під час поточного ремонту покрівлі в багатоквартирному житловому будинку по вул. Фейєрбаха, 3, профнастил обійшовся по 298 грн за 1 кв. м. на 54 тис. грн. Тобто переплата лише на цій позиції склала більше 20 тис. грн”, — прокоментували у ХАЦ.

Також у Центрі вказують, що закупівлю провели на роботи, які вже зроблені.

“Як кажуть мешканці будинку по вул. Фейєрбаха, 3, ремонт покрівлі в них зробили ще десь місяць тому. А договір підписали два дні тому. Така практика ремонтів у Харкові діє вже не один рік, але правоохоронці її якимось дивом не помічають.

У 2021 році, Департамент житлово-комунального господарства уклав з КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство“ вже 80 договорів на ремонти покрівель в житлових будинках на 9,3 млн грн”, — наголосили в ХАЦ.

До теми

Влада Харкова будує гараж у поліклініці з керамогранітною плиткою, вартістю 1000 грн за квадратний метр.

Водночас на громадський туалет в зоопарку влада Харкова витратила вже 31 млн грн. Ймовірно, це найдорожчий туалет в Україні, адже за цю ціну можна купити цілий маєток з озерами та тенісними кортами.

Нагадаємо, що очільником Харкова нині є Ігор Терехов.

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