Владимир Зеленский победил в номинации "Мечтатели" по версии Politico

Президент Украины Владимир Зеленский был признан победителем в номинации "Мечтатели" по версии издания Politico. Второе место в этой категории занял российский оппозиционер Алексей Навальный. Об этом сообщается на веб-сайте издания, передает УНН.

Уинстон Черчилль, Мартин Лютер Кинг младший, Нельсон Мандела - со временем появляются лидеры, которые своими словами меняют ход истории, не используя силу своей армии или экономики. Владимир Зеленский - один из таких лидеров указано в статье.

Издание отмечает, что Зеленский вдохновлял украинцев продолжать противостоять попытке полномасштабного вторжения России.

Эти усилия принесли свои плоды: западные союзники предоставили финансовую помощь и все большее количество сложного оружия - от танков до истребителей - дерзко решительным силам Украины. Руководство Зеленского было настолько эффективным, что он сумел протолкнуть вещи, которые до недавнего времени были немыслимыми, выдвинув Украину в первую очередь на членство в ЕС - и ближе, чем кто-то считал возможным, к военному альянсу НАТО пишет Politico.

Дополнение

В категории "Разрушители" победила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

В номинации "Деятели" первое место заняла премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Всего в рейтинге представлено 27 человек в трех категориях: "Деятели", "Разрушители" и "Мечтатели" по девять кандидатов в каждой.

В категории "Мечтатели", кроме Зеленского и Навального, оказалась президент Европарламента Роберта Мецола и президент Чехии Петр Павел.

В категории "Разрушителей" были - Карлес Пучдемон (испанский политик, выступающий за отделение Каталонии), венгерский премьер Виктор Орбан и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

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