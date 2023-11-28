Владимир Зеленский победил в номинации "Мечтатели" по версии Politico
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский победил в категории "Мечтатели" по версии Politico, а российский оппозиционер Алексей Навальный занял второе место. Зеленского похвалили за то, что он вдохновил украинцев на сопротивление и приблизил страну к членству в ЕС и НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский был признан победителем в номинации "Мечтатели" по версии издания Politico. Второе место в этой категории занял российский оппозиционер Алексей Навальный. Об этом сообщается на веб-сайте издания, передает УНН.
Уинстон Черчилль, Мартин Лютер Кинг младший, Нельсон Мандела - со временем появляются лидеры, которые своими словами меняют ход истории, не используя силу своей армии или экономики. Владимир Зеленский - один из таких лидеров
Издание отмечает, что Зеленский вдохновлял украинцев продолжать противостоять попытке полномасштабного вторжения России.
Эти усилия принесли свои плоды: западные союзники предоставили финансовую помощь и все большее количество сложного оружия - от танков до истребителей - дерзко решительным силам Украины. Руководство Зеленского было настолько эффективным, что он сумел протолкнуть вещи, которые до недавнего времени были немыслимыми, выдвинув Украину в первую очередь на членство в ЕС - и ближе, чем кто-то считал возможным, к военному альянсу НАТО
Дополнение
В категории "Разрушители" победила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.
В номинации "Деятели" первое место заняла премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Всего в рейтинге представлено 27 человек в трех категориях: "Деятели", "Разрушители" и "Мечтатели" по девять кандидатов в каждой.
В категории "Мечтатели", кроме Зеленского и Навального, оказалась президент Европарламента Роберта Мецола и президент Чехии Петр Павел.
В категории "Разрушителей" были - Карлес Пучдемон (испанский политик, выступающий за отделение Каталонии), венгерский премьер Виктор Орбан и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский рассказал, что он бы ничего не менял, если бы мог вернуться на год назад
Владимир Зеленский победил в номинации "Мечтатели" по версии Politico
Президент Украины Владимир Зеленский победил в категории "Мечтатели" по версии Politico, а российский оппозиционер Алексей Навальный занял второе место. Зеленского похвалили за то, что он вдохновил украинцев на сопротивление и приблизил страну к членству в ЕС и НАТО.
Руководство Европарламента поддерживает переговоры о вступлении Украины в ЕС - Кулеба
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, сообщил, что лидеры Европейского парламента поддерживают переговоры о членстве Украины в ЕС, и прилагаются усилия для принятия положительного решения в декабре.
Испания поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Брюсселе выразил поддержку началу переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Расходы на прическу и макияж Президента бундестага в прошлом году превысили 13000 евро
Бундестаг потратил более 13 000 евро на макияж для президента Бербеля Баса в 2022 году, как показало расследование "Альтернативы для Германии", и еще 11 970 евро в этом году.
Кулеба встретился в Брюсселе с новым министром иностранных дел Словакии Бланаром
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Брюсселе с новым министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром, обсудив поддержку Словакией территориальной целостности Украины и сотрудничество в сфере обороны. Кулеба поблагодарил Словакию за постоянную поддержку и помощь.
Утечка воды в ядро Земли могла породить таинственный слой, который выбрасывает кристаллы - исследование
Исследование предполагает, что вода, которая просачивается с поверхности Земли в ядро, создала таинственный слой, слой E", который выбрасывает кристаллы кремнезема и может быть старше внутреннего ядра. Ученые использовали лабораторные эксперименты, чтобы показать, как вода взаимодействует с ядром, бросая вызов предыдущим представлениям о ее составе.
На Харьковщине полиция задержала мужчину, который едва не сжег заживо детей
Пьяный мужчина в Харьковской области поджег пятерых подростков; полиция задержала его. Пострадавшие в возрасте от 11 до 17 лет госпитализированы, но их состояние не угрожает жизни.
На Сумщине из-за обстрела погибли три человека, среди них - 7-летняя девочка
Российские обстрелы в Сумской области привели к 106 взрывам в 8 населенных пунктах, в результате которых погибли три человека, в том числе 7-летняя девочка, и еще трое получили ранения.
В Хмельницкой области взрывы - работает ПВО
Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины, при этом сработали системы противовоздушной обороны.
Пятый день перемирия между Израилем и ХАМАС: обмен пленными в формате 12 на 30
Израиль и ХАМАС провели очередной обмен пленными во время перемирия: ХАМАС освободил 12 заложников, а Израиль - 30 палестинцев, сообщает Reuters со ссылкой на УНН. Несмотря на перемирие, на севере Сектора Газа произошли случаи насилия.