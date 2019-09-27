Власти Турции отчиталась о последствиях землетрясения в Стамбуле

“10 из 34 пострадавших во время землетрясения человек продолжают лечение 24 выписаны из больниц”, — уточнил вице-президент.

Землетрясение произошло в Стамбуле 26 сентября. Его эпицентр находился на глубине 7 км под дном Мраморного моря. Министерство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) оценивало магнитуду землетрясения в 5,8. В результате происшествия несколько школ были эвакуированы, с одного минарета в городе упал шпиль.

Землетрясение вызвало панику среди жителей Стамбула, пишет CNN Turk. Школы, больницы, торговые центры и офисы эвакуировали. Жители собрались на открытых пространствах. На дорогах возникли пробки.



